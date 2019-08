Beschwerde über ein Team : Unicef-Teams informieren derzeit über ihre Arbeit

Xanten Das Verhalten von Unicef-Mitarbeitern wird kritisiert. Anwohner sind besorgt. Das Kinderhilfswerk will dem Fall nachgehen.

(pek) Für das Kinderhilfswerk Unicef sind derzeit Informationsteams unterwegs. Das bestätigte eine Sprecherin der Organisation in Köln. Zuvor war auf Facebook das Verhalten eines Teams an der Haustür kritisiert worden. „Wir wollen in persönlichen Gesprächen über die Arbeit informieren und für Unterstützung werben“, erläutert Sprecherin Ninja Charbonneau. Die Teams seien entsprechend gekleidet und könnten sich ausweisen. „Jeder, der Zweifel an der Seriosität hat, kann bei uns nachfragen, ob aktuell Aktivitäten in der Region stattfinden.“ Die Ansprache solle freundlich, respektvoll und nicht zu aufdringlich sein. „Die Teams sollen sachlich und faktengestützt informieren und ausschließlich durch Argumente überzeugen.“ Das auf Facebook geschilderte Verhalten, wonach ein Unicef-Team gefragt habe, ob es die Toilette benutzen können, obwohl es vorher aufgefordert worden sei, zu gehen, sei „absolut nicht korrekt.“ Unicef werde dem nachgehen.