Auftaktrunde am kommenden Sonntag : Derby-Zeit im Fußball-Kreispokal

Alpen/Borth Im ersten Pflichtspiel der neuen Saison stehen sich Borth und Millingen sowie Alpen und Veen gegenüber.

In der ersten Runde des Kreispokals dürfen sich vier Fußball-Mannschaften aus dem „Norden“ auf ein Derby freuen. Ein Bezirksligist und drei A-Ligisten mischen am Sonntag mit. Beide Begegnungen beginnen um 15 Uhr.

Die Vorbereitungszeit neigt sich dem Ende entgegen. Vor dem Meisterschaftsstart am übernächsten Wochenende geht’s nicht nur für den TuS Borth so langsam ans Eingemachte. Die Aufstiegself von Trainer Frank Misch trifft auf einen Konkurrenten aus der Kreisliga A. Der SV Millingen ist zu Gast am Mittelweg. Vor der Partie gegen Concordia Ossenberg am ersten Spieltag steht für Misch und seine Mannschaft also ein weiteres Derby an.