Vorverkauf gut angelaufen : „Rock am Dick“: Hälfte der Tickets ist bereits vergriffen

Foto: Fischer, Armin (arfi)

Sonsbeck Noch sind Karten für das Festival am 24. August in Sonsbeck zu haben. Eine Vorverkaufsstelle ist allerdings schon ausverkauft.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(RP) Bereits zum 16. Mal öffnet die Allgemeine Konzertorganisation Sonsbeck (Alko SBK) am Samstag, 24. August, ab 16 Uhr die Pforten zum Rock-am-Dick-Festival am Heideweg in Sonsbeck.

Der Vorverkauf der begehrten Festivaltickets läuft seit Anfang Juli, die Hälfte der Karten wurde bereits verkauft. Das Programm biete wieder eine ausgewogene Mischung aus dem Genre der Rockmusik, präsentiert von lokalen Größen, überregional bekannten Gruppen sowie Bands aus den benachbarten Niederlanden.

Die Mitglieder und Freunde der Alko SBK verwandeln kurz vor Beginn von „Rock am Dick“ eine in der Regel landwirtschaftlich genutzte Fläche in das Festivalgelände. Zudem versuchen die Organisatoren, den meist jungen Besuchern ab 16 Jahren für möglichst wenig Geld viele Bands und eine Menge Spaß zu bieten. Der besondere Clou des Festivals sei, dass der Eintrittspreis den ganztägigen Verzehr von Bier sowie Wasser beinhalte, teilt die Alko mit.

Der Ticketpreis liegt auch in diesem Jahr bei 18 Euro, Karten können im Sonsbecker Autohaus Stefan Janßen (Gelderner Straße 1), der Meitai-Trageberatung Mayong in Alpen (Burgstraße 35) sowie bei „Kopie und Druck Gelderland“ in Geldern (Issumer Straße 51) erstanden werden. Im Xantener Eiscafé Santin hingegen ist das Kontingent bereits erschöpft. Außerdem können Karten im Online-Shop unter der Adresse www.rockamdick.de vorbestellt werden, hier fallen gegebenenfalls Vorverkaufsgebühren an.

Der Veranstalter empfiehlt zudem, sich frühzeitig eine Eintrittskarte zu sichern, da es nur ein begrenztes Ticketkontingent gebe. In den vergangenen Jahren war dieses bereits mehrere Tage vor dem Festival erschöpft, sodass die Abendkasse geschlossen bleiben musste.