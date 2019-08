Reparatur-Stationen in Xanten : Hilfe zur Radfahrer-Selbsthilfe

Xanten Wenn Fahrradfahrer künftig in Xanten eine Panne haben, können sie an drei Stellen selbst zum Werkzeug greifen. Die Stadt hat damit einen Vorschlag der Grünen umgesetzt.

(pm) Die Stadt Xanten hat einen Antrag der Grünen auf Errichtung von Fahrrad-Reparatur-Stationen, der im Januar im Stadtrat gestellt und letztlich auch beschlossen wurde, umgesetzt. Inzwischen wurden im Stadtgebiet drei dieser Stationen installiert – eine an der Tourist Information, eine am Beginn des Alleenradwegs in Marienbaum sowie eine am ehemaligen Marienbaumer Bahnhof.