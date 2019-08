Fußball-Testspiel : Christian Quernhorst trifft mit viel Gefühl

SONSBECK 2:0-Erfolg im vorletzten Testspiel übder Alemannia Pfalzdorf.

Da sich beide Mannschaften zumeist zwischen den Strafräumen tummelten, bleiben die wenigen besseren Szenen in Erinnerung. Beim ersten Treffer in der 22. Minute erlief sich Christian Quernhorst einen langen Ball von Jonas Gerritzen und hob die Kugel mit viel Gefühl über den Torwart zur eher überraschenden Führung ins Netz. Das 2:0 schloss der Kapitän höchstpersönlich ab. Gerritzen nutzte eine Vorlage von Marvin Schumann und netzt in der 41. Minute zum frühen Endstand ein. Höhepunkte der zweiten Halbzeit waren je ein Pfostenschuss auf beiden Seiten. In seinem letzten Testspiel vor dem Bezirksliga-Start erwartet der SVS II am Sonntag die SGE Bedburg-Hau II.