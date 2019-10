St.-Birgitten-Schützen : Bruderschaft sammelt für Martinszug in Marienbaum

Marienbaum Bei der Sammelaktion werden zeitgleich die Berechtigungsmarken für die Martinstüten ausgegeben.

In Marienbaum werden in den nächsten Tagen mehr als 30 Sammler von Haus zu Haus gehen, um für eine Spende für den Martinszug zu bitten. Gleichzeitig werden mit der Spende die Berechtigungsmarken für die Tüten ausgegeben. Darauf weist die St.-Birgitten-Bruderschaft hin. Sie prägt nicht nur das öffentliche Leben als Schützenbruderschaft, sondern erhält mit ihrem Martinskomitee auch niederrheinisches Brauchtum im Winter.

Der Martinszug ist für Montag, 11. November, geplant. Treffpunkt für Kinder und Eltern ist um 17.30 Uhr auf dem Dorfplatz. Zunächst wird gesungen, dann gibt es am Martinsfeuer ein Martinsspiel, und St. Martin wird kurz zu den Kindern sprechen. Der Martinszug setzt sich anschließend in Bewegung, begleitet vom Tambourkorps und Musikverein. Der Malteser Hilfsdienst, die Feuerwehr und die Polizei übernehmen den Schutz der Kinder während des Umzugs.Vom Dorfplatz aus verläuft die Strecke über die Straßen Klosterstraße, Trappenboom, Vynener Straße, Zur Bahn, Kronstraße, Uedemer Straße, An de Krüpper, Milchstraße, Uedemer Straße, Kalkarer Straße, Emil-Underberg-Straße zur Grundschule, wo die Tütenausgabe stattfindet. Vor dem Ende des Martinszuges werden keine Tüten ausgegeben. Die Bruderschaft bittet die Anwohner, dass sie die Häuser am Zugweg illuminieren.