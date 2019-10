Reservierung für Wiesn-Gaudi : Oktoberfest 2020: Vorverkauf verschoben

Xanten Ab Montag, 28. Oktober, 0 Uhr, gibt es die Tickets für das 22. Xantener Oktoberfes – drei Wochen später als geplant.

Wer freitags oder samstags im Festzelt das Xantener Oktoberfest feiern möchte, muss sich früh um eine Reservierung kümmern. Die meisten Termine der Wiesn-Gaudi sind seit langem ausverkauft. Der Vorverkauf hatte schon ein Jahr vorher begonnen, das ist auch für 2020 der Fall: Ab Montag, 28. Oktober, 0 Uhr, gibt es die Tickets für das 22. Xantener Oktoberfest. Das teilte der Veranstalter, das Freizeitzentrum Xanten (FZX), am Dienstag mit. Zunächst sollte der Vorverkauf sogar schon am Montag, 7. Oktober, starten. Aber wegen der großen Nachfrage nach Sitzplatzreservierungen für das 21. Oktoberfest in diesem Jahr sei der Vorverkaufsbeginn für 2020 um drei Wochen verschoben worden, erklärte das FZX. Sitzplätze könnten dann wie gewohnt online auf www.oktoberfest-xanten.de reserviert werden. Buchbar seien die bekannten Kategorien „Classic“ (Plätze im Zelt-Innenraum) und „Classic-Plus“ (Plätze im Bühnenbereich) sowie „VIP Arrangement“ (Plätze in der VIP-Lounge) und „VIP Plus“ (Plätze im Hauptbereich gegenüber der Bühne). Die Xantener Wiesn finden im nächsten Jahr vom 1. bis zum 25. Oktober statt.