Regionale Förderung : Leader hat Ansprechpartner für Schwule und Lesben

Niederrhein Mario Berwanger möchte beim Nachbarschaftsprojekt der Leader-Region „Natürlich lebendig“ speziell für Schwule und Lesben da sein.

Mario Berwanger verstehe sich als Arbeiter „für eine Gesellschaft der Vielfalt, in der gleichgeschlechtlich liebende Bürger selbstbestimmt und selbstbewusst ihr Leben gestalten und durch bürgerschaftliches Engagement zur Weiterentwicklung unserer Gesellschaft beitragen“, heißt es in der Mitteilung. Er fungiert bei der Nachbarschaftsberatung als direkter Ansprechpartner für lesbische und schwule Bürger. Er bietet an, „in schwierigen Lebenssituationen unbürokratisch passende Hilfen anzubieten“. Dabei habe er die besonderen Lebenswege älterer Menschen in prekären Lebenslagen, verursacht durch Altersarmut, Einsamkeit, Krankheit und Verlust oder durch Einschränkung der Mobilität besonders im Blick.