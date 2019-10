La Familia Festival in Xanten : Ein Familientreffen, das richtig rockt

Xanten 200 Gäste feierten bei der zehnten Auflage des Festivals La Familia in der Xantener Jugendkulturwerkstatt mit. Fünf Bands standen auf der Bühne.

„Mit den Auftritten von ,Tough Titty’, ,Andre Riot & Justin Nature’, ,Black Orchid’, ,The Janitors’ und ,Barber’s Clerk’ ist es uns wieder gelungen, sowohl Newcomern und als auch bereits gut bekannten Bands eine Bühne zu bieten“, sagte Johannes Pullich als neues Mitglied des Fördervereins. „,Tough Titty’ und ,The Janitors’ haben mit ihrer Premiere frischen Wind in die Jukuwe gebracht“, fügte Georg van Schyndel als Leiter der Einrichtung hinzu. Die drei anderen Gruppen werden bereits seit einigen Jahren kräftig in der Xantener Musikszene gefeiert.