Neue Schilder aufgestellt : Xanten verbietet das Überholen von Radfahrern auf der Sonsbecker Straße

Xanten Auf der Sonsbecker Straße in Xanten durften Autos und Lastwagen bisher schon Radfahrer nicht überholen, wenn sie den Mindestabstand nicht einhalten konnten. Aber viele hielten sich nicht daran. Jetzt ist es auf einigen Hundert Metern der Straße ganz verboten.

Auf der Sonsbecker Straße in Xanten sind neue Verkehrsschilder aufgestellt worden. Dadurch gilt zwischen dem Bürgermeister-Schless-Platz und dem Schwarzen Weg ein Überholverbot von Zweirädern. Autos und Lastwagen müssen also hinter Radfahrern und anderen einspurigen Fahrzeugen bleiben. Bei einer Testfahrt der Redaktion am Donnerstag wurde das Verbot allerdings von manchen Fahrzeugführern missachtet.