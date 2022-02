Energiewende am Niederrhein : Xantens Solarpark ist am Netz

Der Solarpark wurde auf dem früheren Militärgelände am Urselmannsweg in Xanten errichtet. Auf dem Luftbild sind auch die früheren Wachtürme zu erkennen. Foto: Steag

Xanten Auf einem früheren Militärgelände in Xanten hat Enni einen Solarpark in Betrieb genommen. Es ist die dritte und bisher größte Anlage des Unternehmens, das dafür nach eigenen Angaben einige Hürden nehmen musste.

Der Xantener Solarpark ist in Betrieb gegangen. In dieser Woche wurde er ans öffentliche Stromnetz angeschlossen. Die Anlage kann im Jahr rund 4,4 Millionen Kilowattstunden produzieren. Umgerechnet deckt der Solarpark damit den Strombedarf von rund 250 Haushalten. Es ist eines der bislang größten Sonnenkraftwerke in der Region, wie der Energieversorger Enni am Donnerstag mitteilte.