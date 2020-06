Kostenpflichtiger Inhalt: Mobilität in Xanten : Mehr Sicherheit im Straßenverkehr

Für die Sonsbecker Straße wird ein Überholverbot geprüft – dann dürften Fahrradfahrer nicht mehr überholt werden. Foto: RP/Markus Werning

Xanten Politik und Verwaltung haben sich mit der Situation von Fußgängern, Rad- und Autofahrern auf mehreren Straßen in Xanten beschäftigt. Wir erklären, was im Einzelnen beschlossen wurde.

Sonsbecker Straße, Xanten

Der Stadtrat hat die Verwaltung damit beauftragt, ein neues Verkehrsschild an der Sonbecker Straße zu prüfen: das Verbot des Überholens von Radfahrern durch Autos oder Lastwagen. Das Schild ist im Frühjahr mit der Novelle der Straßenverkehrsordnung eingeführt worden. Es ist rund, hat einen roten Rand und zeigt ein rotes Auto neben einem schwarzen Fahrrad. Sollte es aufgestellt werden, dürfen Fahrradfahrer auf der Sonsbecker Straße nicht mehr von Autos und Lastwagen überholt werden. Auf weiten Teilen der Sonsbecker Straße gilt das schon heute, auch ohne Schild: Laut der Straßenverkehrsordnung müssen Autos und Lastwagen einen Seitenabstand von mindestens 1,50 Metern zu einem Radfahrer einhalten, wenn sie ihn überholen wollen – sonst müssen sie dahinter bleiben. So ist es auf der Sonsbecker Straße, die sich Radfahrer mit Autos und Lastwagen teilen. Zum Überholen ist kein Platz, weil die 3,75 Meter breite Fahrbahn links von einem Mittelstreifen begrenzt wird. Trotzdem werden Fahrradfahrer immer noch überholt. Im Hauptausschuss hatte sich Guido Angenendt (SPD) deshalb für das neue Verkehrsschild ausgesprochen: „Eigentlich besteht ein Überholverbot, aber in der Praxis hält sich kaum einer daran.“ Der Stadtrat stimmte einstimmig für den Vorschlag der Verwaltung, in Abstimmung mit der Polizei das Aufstellen des Schildes zu prüfen.

Hauptstraße, Vynen

Anwohner beklagen, dass an der Ecke von Reeser Straße und Papenweg oft zu schnell gefahren wird. Foto: RP/Markus Wernng

Während die Bundesstraße 57 in Marienbaum eine neue Fahrbahndecke bekommt, wird ein Teil des Verkehrs über Vynen umgeleitet – deshalb fahren mehr Autos durch das Dorf. Karl-Heinrich Kösters vom Forum Xanten (FOX) beantragte deshalb, dass in Höhe des Friedhofs vorübergehend eine Ampel errichtet wird, damit Fußgänger die Straße sicher überqueren können. Die Verwaltung bat die Polizei daraufhin um eine Stellungnahme dazu, wie sie die Situation einschätze. Diese stellte zwar ein leicht gestiegenes Fahrzeugaufkommen durch die Umleitung fest, aber „kein erhöhtes Verkehrsunfallaufkommen“. Auch die gefahrenen Geschwindigkeiten bewegten sich im Rahmen der allgemeinen Toleranzen, berichtete die Polizei. Die Verwaltung schlug deshalb vor, dass erst einmal keine Behelfsampel errichtet, sondern die Entwicklung auf der Hauptstraße in Vynen weiter beobachtet wird. Die Politik einigte sich schließlich darauf, dass sich Vertreter von Straßen NRW, Polizei, Ordnungsamt und Bezirksausschuss vor Ort treffen und die Situation einschätzen. Die Verwaltung soll dann gegebenenfalls geeignete Maßnahmen ergreifen. Die Sanierung der B 57 in Marienbaum soll im Herbst abgeschlossen sein. Dann wird die Umleitung wieder aufgehoben.

Am Meerend, Wardt, und Reeser Straße, Obermörmter

An der Hauptstraße in Vynen wir geprüft, ob eine Behelfsampel notwendig ist. Foto: RP/Markus Werning

Anwohner haben sich darüber beklagt, dass Autofahrer auf der Reeser Straße in Obermörmter und auf der Straße Am Meerend in Wardt zu schnell fahren – dort gilt jeweils Tempo 30. Die SPD beantragte deshalb eine Geschwindigkeitsüberwachung auf beiden Strecken. Dafür ist allerdings nicht die Stadt, sondern die Polizei zuständig. Die Verwaltung wird deshalb mit der Kreispolizei Kontakt aufnehmen, damit Tempo-Kontrollen veranlasst werden. Es soll auch geprüft werden, ob eine stationäre Geschwindigkeitsüberwachung möglich ist. Als kurzfristige Alternative hat die Verwaltung vorgeschlagen, dass sogenannte Speed-Displays aufgestellt werden. Das sind elektronische Tafeln, die die Geschwindigkeit von Fahrzeugen messen und anzeigen. Autofahrer werden also darauf hingewiesen, wenn sie zu schnell unterwegs sind. Diese Speed-Displays kann die Stadt selbstständig aufstellen, muss aber zwei neue anschaffen, weil die Nachfrage zuletzt sehr groß war. Der Hauptausschuss und der Stadtrat folgten dem Vorschlag einstimmig. Für die Anwohner sei es wichtig, dass sich die Autofahrer an die dort zulässige Höchstgeschwindigkeit hielten, erklärte Volker Markus (SPD).

Bruchweg, Birten

In Birten wird geprüft, ob sich die Situation vor dem Wertstoffhof wieder entspannt. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

In den vergangenen Monaten staute sich der Verkehr immer wieder auf dem Bruchweg in Birten, weil viele Menschen ihren Grünschnitt oder Müll zum Wertstoffhof bringen wollten – die Autoschlange soll manchmal bis zur Bundesstraße 57 gereicht haben, es soll zu gefährlichen Situationen gekommen sein. CDU und FOX beantragten deshalb, dass die Zufahrt zum Wertstoffhof geändert wird und die Nutzer künftig über den Neuen Bruchweg fahren sollen. Eine andere Verkehrsführung ist aber nicht so einfach umzusetzen, wie die Verwaltung erklärte: Würde die Einfahrt in den Bruchweg verboten, dürften auch Gewerbetreibende diese Strecke nicht mehr nehmen; würde den Autofahrern nur empfohlen, über den Neuen Bruchweg zu fahren, würde es kaum beachtet. Die Verwaltung stellte auch infrage, dass es ein dauerhaftes Problem sei, sie sprach vielmehr von einer Ausnahmesituation: Wegen der Corona-Pandemie durften nur drei Fahrzeuge gleichzeitig aufs Gelände des Wertstoffhofs, alle anderen mussten warten. Einige Mitglieder des Stadtrats waren anderer Meinung, auch der parteilose Bürgermeisterkandidat Rainer Groß, der sich in die Debatte einschaltete. Schließlich wurde beschlossen, dass die Verwaltung die Situation prüfen und gegebenenfalls Maßnahmen ergreifen soll.

Am Meerend, Wardt

Die Straße Am Meerend ist die Hauptzufahrt zur Ortschaft Wardt. Foto: RP/Markus Werning