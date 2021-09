Sonsbecker Straße in Xanten : Grüne fordern mehr Sicherheit für Radfahrer

Xanten Auf der Sonsbecker Straße in Xanten teilen sich Fahrräder, Autos und Lastwagen die Fahrbahn. Auf weiteren Teilen der Strecke ist ein Überholen nicht erlaubt, weil der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann. Darauf wiesen die Grünen mit einer Demo hin – und mit Schwimmnudeln.

Die Xantener Grünen haben mit einer Demonstration auf der Sonsbecker Straße auf die Gefahren für Fahrradfahrer im Straßenverkehr hingewiesen. Dafür hatten sie sich Schwimmnudeln auf die Gepäckträger geschnallt und sie 1,50 Meter links herausragen lassen. Damit machten sie den vorgeschrieben Mindestabstand beim Überholen deutlich, als sie auf ihren Fahrrädern am Samstagvormittag über die Sonsbecker Straße fuhren. Viele Autofahrer hätten auf die Demo verärgert reagiert, berichtete Jo Becker, Vorstandssprecher der Grünen in Xanten. Es habe aber auch Beifall gegeben: von anderen Radfahrern, aber auch von Autofahrern und Fußgängern. Die Polizei eskortierte die Demo.

Auf der Sonsbecker Straße in Xanten teilen sich Autos, Lastwagen und Fahrräder die Fahrbahn. Der Bürgersteig ist nur für Fußgänger. Aber viele Radfahrer fühlen sich auf der Fahrbahn unwohl und unsicher, weil die Sonsbecker Straße auf weiten Teilen der Strecke einen begrünten Mittelstreifen hat, sodass Autofahrer nicht auf die Gegenseite wechseln können, um zu überholen. Viele überholen trotzdem, obwohl sie es gar nicht dürfen: Im April 2020 ist eine neue Straßenverkehrsordnung in Deutschland in Kraft getreten. Seitdem ist innerorts beim Überholen von Fahrrädern ein Mindestabstand von 1,5 Metern vorgeschrieben. Sonst ist ein Überholen untersagt. Also müssen Autofahrer auf der Sonsbecker Straße hinter den Radfahrern bleiben, solange der Mittelstreifen das Einhalten des Mindestabstands unmöglich macht. Aber das wird regelmäßig ignoriert.