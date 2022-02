Debatte um Hochwasserschutz : FDP fordert mehr Geld für die Starkregenvorsorge in Sonsbeck

Sonsbeck Die FDP-Fraktion beantragt einen Haushaltsansatz von 100.000 Euro, um damit unter anderem Maßnahmen an der Sonsbecker Ley umzusetzen. Die Verwaltung lehnt das ab. Beraten wird am Donnerstag im Bauausschuss.

In der Debatte um mehr Hochwasserschutz in Sonsbeck wird sich die Politik im Bauausschuss am Donnerstag, 17. Februar, mit einem Antrag der FDP befassen. Die Fraktion beantragt, im Haushaltsplan für 2022 einen Ansatz in Höhe von 100.000 Euro einzustellen, der unter anderem dazu dienen soll, die Folgen von Starkregenereignissen im Bereich der Sonsbecker Ley abzumildern. Die Verwaltung verweist in ihrer Stellungnahme auf noch zur Verfügung stehende Mittel in Höhe von mehr als 62.000 Euro für die Starkregenvorsorge und sieht derzeit keinen Bedarf dafür, den Haushaltsansatz zu erhöhen.