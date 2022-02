Unwetter in NRW : Wind schleudert Auto-Anhänger gegen einen Baum

Xanten Noch bevor der eigentliche Sturm NRW erreicht hat, sorgt er für erste Auswirkungen: In Xanten wurde ein Auto-Anhänger von einer Windböe erfasst und gegen einen Baum geschleudert. Die Polizei mahnt zur Vorsicht.

Am Mittwochvormittag war es so stürmisch, dass auf der Mörmterer Straße in Xanten ein Fahrzeuganhänger vom Wind erfasst, vom Wagen abgerissen und gegen einen Baum geschleudert wurde. Verletzt wurde niemand. Das Auto war danach noch fahrtüchtig. Aber der Anhänger war schwer beschädigt, so die Polizei . Sie bittet Verkehrsteilnehmer, „langsam und vorausschauend zu fahren“.

Tabuzone Wald Das Regionalforstamt Niederrhein warnt vor einem Betreten der Wälder. Hintergrund ist die Sturmwarnung des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Erwartet werden Orkanböen bis Windstärke 12. Die Unwetterlage, so der DWD, hält voraussichtlich bis zum Wochenende an. Das Regionalforstamt Niederrhein in Wesel warnt davor, während und nach dem Sturm die Wälder zu betreten. Durch die lange Regenperiode seien Waldböden aufgeweicht, Wurzeln hätten weniger Halt, sodass Bäume leicht umfallen. Zahlreiche Bäume sind durch Dürre und Borkenkäferbefall geschädigt. Daher sei mit herabfallenden Ästen und umstürzenden Bäumen zu rechnen.



Müllabfuhr fraglich Aufgrund der Unwetterwarnung entscheidet der DLB in Rheinberg erst am Donnwerstagmorgen nach aktueller Wetterlage, ob der Grünschnitt und Sperrmüll abgefahren werden. Grundstückseigentümer sollten überlegen, ob sie einen neuen Termin vereinbaren möchten, da eine Abholung am Donnerstag nicht garantiert werden könne. Die Firma Drekopf, die in Rheinberg die graue Restmülltonnen leert, teilt mit, dass sie die Tour für das Revier 9/9A wie geplant fährt.



Stromstörung Westnetz hat sich auf den Durchzug der Kaltfront mit Orkanböen vorbereitet, um bei Stromausfall schnellstmöglich zu reagieren. Störungen können unter Tel. 0800 4112244 oder über www.störungsauskunft.de gemeldet werden.