Sonsbecker Straße in Xanten : Überholverbot soll Radfahrer schützen

Auf der Sonsbeck Straße in Xanten können Pkw den Mindestabstand beim Überholvorgang von Fahrrädern nur an wenigen Stellen einhalten. Foto: Fischer, Armin (arfi )/Fischer, Armin ( arfi )

Xanten Auf der Sonsbecker Straße in Xanten halten sich viele Autofahrer nicht an den geforderten Seitenabstand, wenn sie einen Radfahrer überholen. Die Stadt will deshalb ein Verkehrsschild aufstellen lassen, das es erst seit April gibt.