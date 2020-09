Haushaltswaren-Discounter : Kodi renoviert seine Filiale in Xanten

Die Kodi-Filiale in Xanten. Foto: RP/Markus Werning

Xanten Kodi lässt seine Filiale in Xanten umbauen. Der Haushaltswaren-Discounter investiert nach eigenen Angaben einen sechsstelligen Betrag in das Geschäft am Marktplatz. Bald ist die Wiedereröffnung.

Die Filiale des Haushaltswaren-Discounters Kodi in Xanten wird umgebaut. Das Unternehmen investiert nach eigenen Angaben einen sechsstelligen Euro-Betrag. Das Geschäft soll nach dem Umbau am 5. Oktober wieder eröffnet werden. Kunden könnten sich auf „tolle Eröffnungsangebote“ freuen, kündigte Kodi-Regionalleiter Thomas Schröder an.

Das Unternehmen betreibt die Filiale am Marktplatz in Xanten seit 2003. Durch den Umbau sei die Verkaufsfläche von 386 auf 406 Quadratmeter erweitert worden. Kodi: „Der neue Ladenbau besticht durch seine offene, helle und moderne Gestaltung.“ Die Kunden sollten sich dadurch besser im Laden orientieren können.

Für die Filiale sei genauso wie für andere Standorte ein umfangreiches Hygienekonzept entwickelt worden, erklärte Kodi weiter. „Der Schutz unserer Kunden und Mitarbeiter hat für uns höchste Priorität“, sagte Babak Kharabi, Geschäftsführer der Kodi Diskontläden GmbH. In der Filiale seien unter anderem Spuckschutz- und Abstandsvorrichtungen sowie Desinfektionsspender eingebaut worden.