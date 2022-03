Geld für Haustiere von Kriegsflüchtlingen : Hundeschule Xanten sammelt für Ukraine

Xanten Die Hundeschule Xanten sammelt Geld, um damit Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine und deren Haustiere zu unterstützen. Die Spenden sollen an die Tierschutzorganisation Notpfote Rescue gehen, die sich um Menschen mit Haustieren in den Kriegsgebieten kümmert.

Dafür hat die Hundeschule Xanten einen Spendenlauf veranstaltet, wie die Inhaberin Anke Schönfeldt mitteilte. Bei dieser „sehr erfolgreichen Aktion“ seien 545 Euro zusammengekommen. Außerdem hätten noch weitere Mitglieder der Hundeschule sowie Freunde und Bekannte Geld gegeben, sodass die Summe schon auf 1700 Euro angewachsen sei. Bis zum 31. März bestehe weiter die Möglichkeit, zu spenden. Sie selbst werde den Betrag dann nach oben aufrunden und zu 100 Prozent an die Tierschutzorganisation weiterleiten. Animal Rescue sei in den vergangenen zwei Wochen schon zweimal in der Ukraine gewesen, um Menschen mit Haustieren in Sicherheit zu bringen.