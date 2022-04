Sponsorenlauf vom Placidahaus Xanten : Studierende trotzen dem Wetter und sammeln Geld für Ukraine-Flüchtlinge

Xanten Trotz Regen und Wind haben Studierende des Xantener Placidahauses einen Sponsorenlauf gemacht, um Geld zur Unterstützung von Menschen aus der Ukraine zu sammeln. Vorher hatten schon Geschäftsleute gespendet.

Studierende des Berufskollegs Placidahaus in Xanten haben mit einem Sponsorenlauf am Donnerstag im Kurpark Geld für Flüchtlinge aus der Ukraine gesammelt. Dabei ließen sie sich auch nicht von Regen und Wind abhalten. Insgesamt seien schätzungsweise 1300 bis 1400 Euro zusammengekommen, berichtete Theresa Diers vom Kollegium. Eine Hälfte des Betrages solle an einen Verein gehen, der Hilfstransporte zur polnisch-ukrainischen Grenze bringe. Die andere Hälfte erhalte die Flüchtlingshilfe in Xanten, die hier vor Ort den Menschen helfe, die vor dem Krieg in ihrer Heimat geflüchtet sind.