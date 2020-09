Caritasverband Moers-Xanten : Flüchtlingsberater legen erste Bilanz vor

Zwischenfazit Der Caritasverband übernahm Anfang des Jahres die Aufgabe, Flüchtlinge in Xanten zu beraten. Nach den ersten acht Monaten legten die Mitarbeiterinnen einen Bericht über ihre Arbeit vor.

Zahlen Die Flüchtlings- und Migrationsberatung der Caritas hat sich in den ersten acht Monaten des Jahres um 179 Menschen in Xanten gekümmert. Darunter waren 52 Kinder, 53 Frauen und 74 Männer. In der Stadt leben zurzeit 177 Menschen mit einem Aufenthalts- oder Duldungsstatus. 92 haben eine Aufenthaltsgestattung, 52 werden geduldet, 35 haben eine Aufenthaltserlaubnis. Die Menschen sind verteilt auf mehrere Sammelunterkünfte und Wohnungen, die von der Stadt zusätzlich angemietet wurden. 2015 und in den ersten Jahren danach sei der Männeranteil unter den Flüchtlingen höher gewesen, inzwischen seien Familien nachgekommen, dadurch sei der Anteil der Kinder gestiegen, erklärte Dörte Dreher-Peiß vom Caritasverband Moers-Xanten.

Beratung Die Flüchtlings- und Migrationsberatung der Caritas hat zwei Büros: Das eine ist an der Karthaus, also in der Nähe der Verwaltung, das andere am Küvenkamp, am Deutsch-Lernzentrum und damit in der Nähe der dortigen Flüchtlingsunterkunft. Die Mitarbeiterinnen sind montags bis freitags zu erreichen. Zusätzlich gehen die Beraterinnen zu den Flüchtlingen, machen Hausbesuche und bieten eine Beratung direkt an den Unterkünften an. Gerade in der Corona-Zeit sei diese mobile Beratung wichtig gewesen, sagte Dreher-Peiß. „Dadurch konnten wir den Kontakt aufrechterhalten.“ Etwa zwei Drittel der Arbeitszeit seien Beratungsstunden, etwa ein Drittel bleibe für die Bearbeitung der Fragen im Büro.