Telefonbetrug in Leverkusen : Rentner zahlt falschem Staatsanwalt sechsstelligen Betrag

Der Senior ließ sich am Telefon vom falschen Staatsanwalt täuschen. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Leverkusen Geldübergabe an der Gerichtsstraße in Opladen: Ein 71-Jähriger Leverkusener ist am Donnerstag Opfer einer Telefonbetrugs geworden. Er händigte nach dem Schockanruf einem jungen Mann einen sechsstelligen Betrag aus.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Schockanruf am Donnerstag bei einem Leverkusener (71). Ein Telefonbetrüger gab sich laut Polizei als Staatsanwalt aus und gaukelte dem Mann vor, sein Sohn sei flüchtig, nachdem er einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe.

Um ihn vor einer Haftstrafe zu bewahren, „übergab der 71-jährige Vater schließlich einen sechsstelligen Bargeldbetrag an den vermeintlichen Staatsanwalt“, meldet die Behörde. Sie sucht Zeugen zur Geldübergabe. Sie fand am Donnerstag gegen 17.30 Uhr auf dem Parkplatz Gerichtsstraße/Am Abtshof zwischen dem Rentner und einem 25 bis 30 Jahre alten und etwa 1,60 bis 1,65 Meter großen Mann, der zur Tatzeit eine medizinische Maske trug und mit einer blauen Jeans und einer grauen Kapuzenjacke bekleidet war, statt. Das Geld packte der Betrüger in eine graue Umhängetasche mit blauen Applikationen.

„Wer hat den oben beschriebenen Mann auf dem Weg von der Gerichtsstraße über die Kölner Straße in Richtung Europaring beobachtet und kann Angaben zu ihm machen“, fragt die Polizei. Hinweise nimmt sie unter der Rufnummer 0221 229-0 oder unter poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.

(LH)