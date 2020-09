Ergebnis einer Bedarfsanalyse : Xanten hat zu wenige Turnhallen für Ballsportarten

Die zusätzlichen Hallenkapazitäten sollten in zentraler Lage errichtet werden, empfehlen die Planer. Infrage kommt zum Beispiel der Standort Landwehrhalle am Schulzentrum. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Xanten In Xanten ist untersucht worden, ob die Turnhallen für den Schul- und Sporthallen ausreichen. Ein Gutachter hat nun das Ergebnis vorgelegt. Er empfiehlt die Erweiterung einer Halle um mindestens drei Felder oder einen Neubau.

In Xanten reichen die Turnhallen für den Schul- und Vereinsport nicht aus. Das ist das Ergebnis einer Analyse durch einen Gutachter. Die Politik muss nun entscheiden, ob sie die Verwaltung mit der Planung einer neuen Drei- oder Vierfeldhalle beauftragt. Der Sportausschuss sprach sich am Donnerstagabend einstimmig dafür aus. Die Entscheidung trifft der Stadtrat am 6. Oktober. Wie viel Geld eine neue Halle kosten würde, ob es Fördermittel geben dürfte und wann die Halle fertig sein könnte, soll in den weiteren Planungen geklärt werden.

Die Analyse stammt von dem Institut für Kooperative Planung und Sportentwicklung. Das Fachbüro ermittelte dafür den aktuellen und den prognostizierten Sporthallenbedarf in Xanten. Dafür seien alle Schulen (außer der privaten Marienschule) und Vereine gefragt worden, wie sie die Sporthallensituation beurteilen, erklärte Gutachter Stefan Eckl im Ausschuss. Dort stellte er die Ergebnisse der Bedarfsanalyse vor. Eine Zusammenfassung.

Schulen Die Ergebnisse fielen in den Dörfern besser aus als in der Stadt. Wie Eckl erklärte, beurteilte die Hagelkreuzschule die Sporthallensituation als sehr gut, die Gesamtschule dagegen als schlecht, die Viktor-Grundschule als ausreichend in Xanten und als gut in Marienbaum – dort hat sie einen Teilstandort. In den Dörfern sei der Bedarf gedeckt, im Stadtgebiet gebe es dagegen ein Defizit in der Größe einer Dreifelderhalle, sagte Eckl.

Sportvereine 48 Prozent beurteilten die Sporthallensituation für ihren Verein oder ihre Sportabteilung als gut, sieben Prozent als befriedigend. 32 Prozent als ausreichend, 13 Prozent als schlecht. Es wurde also fast genauso oft „ausreichend“ und „schlecht“ genannt (45 Prozent) wie „gut“ (48 Prozent). Die Vereine wurden zusätzlich gefragt, ob die Sporthallenzeiten ausreichend seien. 57 Prozent sagten, im Winter stünden nicht genügend Zeiten zur Verfügung, 54 Prozent meinten das auch für den Sommer. „Es gibt einen Handlungsbedarf“, sagte Eckl. Mehr als die Hälfte der Vereine sage, sie hätten nicht genügend Zeiten, um ihren Sport ausüben zu können.

Ist-Situation Es wurde auch der aktuelle Zustand der Hallen bewertet. Vier haben keine oder nur unbedeutende Mängel, wie Gutachter Eckl erklärte. Das sind die Turnhalle Lüttingen, die Bewegungshalle Landwehr, die Bahnhofsturnhalle und die Turnhalle Birten. An den anderen fünf Standorten wurden deutliche Mängel festgestellt: in den Turnhallen in Vynen und Marienbaum, an der Landwehr und am Gymnasium sowie im Gymnastikraum am Gymnasium. Diese Mängel wurden grundsätzlich so beschrieben, dass die Anlage im Wesentlichen brauchbar, jedoch eine umfangreiche Renovierung erforderlich ist.