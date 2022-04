Ende April : Kodi eröffnet Filiale in Kranenburg neu

Die neue Kodi-Filiale in Kranenburg kommt mit viel Licht und Platz daher. Der Umzug soll das Angebot näher an die Kunden bringen. Foto: etienne wagner

Kranenburg Am 25. April feiert der Haushalts- und Drogeriediscounter Kodi die Eröffnung seiner neuen Filiale am Großen Haag in Kranenburg. Der neue Standort liegt nur wenige Gehminuten vom bisherigen entfernt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Dafür verspricht das Unternehmen eine neu gestaltete Filiale, eine bessere Verkehrsanbindung und verlängerte Öffnungszeiten. Rund drei Minuten zu Fuß trennen die alte und die neue Filiale in der Grenzgemeinde. Während der alte Standort in der Großen Straße auf die Schließung am 21. April vorbereitet wird, laufen die Umbauarbeiten am neuen Ort, im ehemaligen Getränkemarkt am Großen Haag, schon auf Hochtouren. Hier werde Kodi sein neuestes Filialkonzept mit einem hellen und modernen Verkaufsraum umsetzen, wie es heißt. „Als Nachbarschaftsmarkt sehen wir es als unsere Aufgabe, unseren Kunden das zu bieten, was sie benötigen, dort zu sein, wo uns unsere Kunden benötigen, und sie zu Preisen zu versorgen, die man sich leisten kann“, sagt Babak Kharabi, Geschäftsführer der Kodi Diskontläden GmbH.

Seit 2014 gibt es den Standort in Kranenburg, neben deutschen zieht er auch zahlreiche niederländische Besucher an. „Wir freuen uns darauf, unsere Kunden am 25. April an unserem neuen Standort begrüßen zu dürfen“, sagt Verkaufsleiter Jörg Marcus. Am Eröffnungstag ist von 8 bis 20 Uhr geöffnet. „Anschließend sind wir montags bis samstags von 9 bis 19 Uhr für unsere Kunden da.“