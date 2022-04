Angestellter mit Waffe bedroht : Unbekannte überfallen Discounter in Duisburg

Unbekannte überfallen Discounter in Duisburg

Duisburg Mit Kapuzenpullovern und dunklen OP-Masken vermummt haben drei Männer in Duisburg am Samstagabend eine Netto-Filiale überfallen.

Bei einem Überfall auf einen Discounter in Duisburg haben drei noch unbekannte Täter einen Angestellten mit einer Schusswaffe und einem Messer bedroht. Die mit Kapuzenpullovern bekleideten und mit dunklen OP-Masken vermummten Männer betraten den Supermarkt der Kette „Netto“ kurz nach Ladenschluss am Samstagabend und griffen bei dem Überfall mehrfach in die Kasse, wie die Polizei mitteilte. Über die Höhe des erbeuteten Bargeldes ist nichts bekannt. Die Täter flüchteten zu Fuß.