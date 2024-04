Seit Sonntagmittag Seniorin in Duisburg vermisst – Polizei bittet um Mithilfe

Es war Mittag am Sonntag, 21. April, als die Seniorin Ursula G. (83) das Seniorenwohnheim an der Liebrechtsstraße in Alt-Hamborn verließ, seitdem ist sie nicht zurückgekehrt. Das teilt die Polizei nun mit, die Beamten haben die Suche nach der 83-Jährigen aufgenommen und bitten Bürgerinnen und Bürger um Unterstützung: Gegen 13.30 Uhr verließ die Frau das Wohnheim. Die Rentnerin leidet unter starker Demenz und ist örtlich und zeitlich nicht orientiert. Zudem ist die 83-Jährige an Diabetes erkrankt und auf die Verabreichung von Insulin angewiesen. Es ist daher nicht aus-zuschließen, dass sich die Vermisste in einer hilflosen Lage befindet.