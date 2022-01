Marihuana, Hasch, Schreckschusswaffe : Dealer mit Waffen und Drogen in der Straßenbahnlinie 903 erwischt

Dealer mit Waffen und Drogen in der Straßenbahnlinie 903 erwischt

Duisburg Bei einer Ticketkontrolle der DVG an Silvester gegen 13.25 Uhr ist ein mutmaßlicher Drogendealer aufgeflogen. Inzwischen sitzt er in Untersuchungshaft.

Ein Kontrolleur erwischte den 27-Jährigen in der Linie 903 ohne Ticket und Ausweis, rief die Polizei und stieg mit ihm an der Haltestelle Brückenplatz in Hochfeld aus.