Vorfall in der Stadtmitte Versuchtes Tötungsdelikt in Duisburger Innenstadt

Duisburg · In der Nacht zum Mittwoch ist es in der Stadtmitte wegen eines versuchten Tötungsdelikt zu einem Polizeieinsatz gekommen. Das bestätigte die Polizei am Mittwochmorgen. Was dazu bis jetzt bekannt ist.

24.04.2024 , 09:50 Uhr

Die Polizei hatte am Dienstagabend einen Einsatz in der Stadtmitte. Foto: dpa/Marijan Murat

Einsatzkräfte der Polizei sind in der Nacht zu Dienstag zu einem Tatort in der City gefahren. „Nähere Details werden wir im Laufe des Vormittags in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft bekannt geben“, erklärte Polizeisprecher Daniel Kattenberg auf Anfrage der Redaktion. Ob es sich um eine Beziehungstat handelt oder um eine Auseinandersetzung im kriminellen Milieu, wollte der Sprecher nicht sagen. Im Vorfeld der Ermittlungen wolle man kein mögliches Täterwissen an die Öffentlichkeit geben. Ob es Festnahmen gegeben hat, ist noch nicht bekannt. Fest steht nur, dass das Opfer der Tat nicht in Lebensgefahr schwebt. Die Ermittlungen dauern an.

(mtm)