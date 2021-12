Auto prallt in Duisburg gegen Baum : 18-Jähriger posiert vor Unfallwagen und beschwert sich

Ein zerstörtes Auto steht nach einem Unfall an einem Baum. Nach dem Verkehrsunfall in Duisburg hatte ein 18-Jähriger vor dem Unfallwagen für Fotos posiert, obwohl die anderen Insassen verletzt worden waren. Foto: dpa/Polizei Duisburg

Duisburg Nach einem schweren Unfall, bei dem drei Menschen verletzt worden, posiert ein 18-Jähriger für die Kamera. Auch habe er sich über das Blaulicht beschwert. Es schade der Fotoqualität.

Nach einem Verkehrsunfall in Duisburg hat ein 18-jähriger Insasse vor dem zerstörten Auto für Fotos posiert, obwohl die anderen Mitfahrer verletzt worden waren. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war eine 19-jährige Fahrerin am Mittwochabend mit drei Insassen in einem Auto unterwegs. Bei einer Kreuzung verlor sie die Kontrolle über den Wagen und krachte gegen einen Baum. Dabei wurden die Fahrerin, eine 18-Jährige und ein 19-Jähriger verletzt. Alle drei kamen ins Krankenhaus, der 19-Jährige musste sogar stationär wegen einer Kopfverletzung behandelt werden.