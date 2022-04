Angestellten mit Schusswaffe bedroht : Trio überfällt Lidl-Markt an Zietenstraße

Trio überfällt Lidl-Markt an Zietenstraße

Solingen Der Überfall ereignete sich am Montagabend gegen 22 Uhr. Die drei Räuber flohen anschließend mit einem niedrigen vierstelligen Euro-Betrag.

or) Für einem Mitarbeiter endete der Arbeitstag mit einem riesigen Schrecken. Drei unbekannte Männer haben am Montagabend gegen 22 Uhr den Lidl-Markt an der Zietenstraße ausgeraubt und einen Betrag im niedrigen vierstelligen Euro-Bereich erbeutet.