Haftbefehl gegen 24-Jährigen aus Friedrichsfeld : Weitere Festnahme nach Raubserie

Einen weiteren Fahndungserfolg verbucht die Kripo bei der Aufklärung einer Serie bewaffneter Raubüberfälle in Dinslaken und Voerde . Nach weiteren intensiven Ermittlungen und Beantragung eines Haftbefehls nahmen die Beamten am vergangenen Mittwoch einen 24-jährigen Mann aus Friedrichsfeld fest. Bereits vor zwei Wochen hatte die Kripo zwei verdächtige Männer aus Voerde (25 und 36 Jahre alt) festgenommen.

Die mutmaßlichen Täter sollen seit Mitte November vergangenen Jahres insgesamt 14 Raubüberfälle verübt haben. Unter anderem sollen die Täter eine Spielhalle in Friedrichsfeld überfallen haben. Besucher und Angestellte bedrohten die Räuber mit einem Messer und einer Schusswaffe. Sie erbeuteten die Tageseinnahmen und flüchteten. Bei zwei Überfällen im Februar gingen die Räuber leer aus. Sowohl beim Überfall auf einen Discounter in Voerde am 26. Februar, als auch der Überfall auf ein Massage-Studio am 14. Februar in Voerde machten die Männer keine Beute.