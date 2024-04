Die Kriminalpolizei sucht Zeugen Sechs Brände am Wochenende in Duisburg

Nur wenige Stunden später, am frühen Samstagmorgen (5 Uhr), setzen Unbekannte diverse Gegenstände auf einem Balkon an der Kalthoffstraße in Obermarxloh in Brand. Ein 58-jähriger Bewohner soll von einem lauten Poltern und männlichen Stimmen aus dem Schlaf gerissen worden sein, so die Polizei, und bemerkte dann die Flammen an der Plastikfassade sowie an Schränken und Boxen seines Balkons. Der Mieter versuchte, den Brand eigenständig zu löschen, dabei verletzte er sich an der Hand.