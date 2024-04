Unglück in Duisburg Linienbus fängt Feuer und brennt aus

Der Leitstelle der Feuerwehr war am Mittwoch um 20.46 Uhr der Brand eines Linienbusses in Rheinhausen gemeldet worden. Das Fahrzeug befand sich nach Angaben der Feuerwehr auf einer Leerfahrt – also ohne Fahrgäste – als das Feuer im Bereich Moerser Straße / Schauenstraße in Rheinhausen-Bergheim bemerkt wurde.