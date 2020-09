Entwicklung der Pandemie im Kreis Wesel : Frau (84) nach Corona-Infektion gestorben

Corona-Test (Symbolbild). Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Kreis Wesel Der Kreis Wesel meldet einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Demnach ist eine Frau aus Neukirchen-Vluyn gestorben. Sie war vorher positiv auf das Virus getestet worden.

In Neukirchen-Vluyn ist ein weiterer Mensch nach einer Corona-Infektion gestorben. Das teilte der Kreis Wesel am Freitag mit. Demnach handelt es sich um eine 84-jährige Frau. In der Stadt ist es der fünfte Todesfall im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie, im Kreis Wesel der 31. Todesfall.

Außerdem meldete der Kreis Wesel am Freitag weitere acht Corona-Fälle in den Städten und Gemeinden. Demnach sind neue Infektionen in Dinslaken (2), Hamminkeln (1), Hünxe (1), Kamp-Lintfort (2), Neukirchen-Vluyn (1) und Voerde (1) nachgewiesen worden. Das berichtet die Kreisverwaltung in ihrer täglichen Mitteilung zur Entwicklung der Pandemie.

Unter den neuen Infektionen ist auch ein Fall, den das Gesundheitsamt dem Clustergeschehen in Dinslaken zuordnet. Mehr als 100 Menschen sollen an einer Hochzeitsfeier in Venlo teilgenommen haben. Seitdem gibt es in Dinslaken eine Häufung von Infektionen, die in einem Zusammenhang miteinander stehen. Deshalb spricht die Kreisverwaltung von einem Cluster. Insgesamt kann sie bisher 27 Fälle aus dem Kreis Wesel diesem Cluster zuordnen, davon leben 22 Menschen in Dinslaken und fünf in Moers.

Von den bisher 1353 positiv getesteten Menschen im Kreis Wesel gelten 1192 wieder als genesen. Das sind 15 mehr als am Donnerstag. Die 7-Tage-Inzidenz liegt am Freitag bei 12. Der Wert gibt an, wie viele Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage bezogen auf jeweils 100.000 Einwohner gemeldet wurden.

Für die einzelnen Städte und Gemeinden werden vom Kreis Wesel am Freitag folgende Zahlen gemeldet (Stand: 25. September 2020, 12 Uhr):

Alpen (12.450 Einwohner), nachgewiesene Infektionen: 20, davon genesen: 19. Gestorben: 0.

(12.450 Einwohner), nachgewiesene Infektionen: 20, davon genesen: 19. Gestorben: 0. Dinslaken (67.469 Einwohner), nachgewiesene Infektionen: 207, davon genesen: 166. Gestorben: 3.

(67.469 Einwohner), nachgewiesene Infektionen: 207, davon genesen: 166. Gestorben: 3. Hamminkeln (26.861 Einwohner), nachgewiesene Infektionen: 47, davon genesen: 43. Gestorben: 1.

(26.861 Einwohner), nachgewiesene Infektionen: 47, davon genesen: 43. Gestorben: 1. Hünxe (13.532 Einwohner), nachgewiesene Infektionen: 39, davon genesen: 29. Gestorben: 2.

(13.532 Einwohner), nachgewiesene Infektionen: 39, davon genesen: 29. Gestorben: 2. Kamp-Lintfort (37.425 Einwohner), nachgewiesene Infektionen: 130, davon genesen: 113. Gestorben: 7.

(37.425 Einwohner), nachgewiesene Infektionen: 130, davon genesen: 113. Gestorben: 7. Moers (103.680 Einwohner), nachgewiesene Infektionen: 403, davon genesen: 364. Gestorben: 5.

(103.680 Einwohner), nachgewiesene Infektionen: 403, davon genesen: 364. Gestorben: 5. Neukirchen-Vluyn (26.991 Einwohner), nachgewiesene Infektionen: 77, davon genesen: 67. Gestorben: 5.

(26.991 Einwohner), nachgewiesene Infektionen: 77, davon genesen: 67. Gestorben: 5. Rheinberg (31.004 Einwohner), nachgewiesene Infektionen: 90, davon genesen: 85. Gestorben: 1.

(31.004 Einwohner), nachgewiesene Infektionen: 90, davon genesen: 85. Gestorben: 1. Schermbeck (13.643 Einwohner), nachgewiesene Infektionen: 51, davon genesen: 50. Gestorben: 0.

(13.643 Einwohner), nachgewiesene Infektionen: 51, davon genesen: 50. Gestorben: 0. Sonsbeck (8725 Einwohner), nachgewiesene Infektionen: 22, davon genesen: 19. Gestorben: 3.

(8725 Einwohner), nachgewiesene Infektionen: 22, davon genesen: 19. Gestorben: 3. Voerde (35.996 Einwohner), nachgewiesene Infektionen: 88, davon genesen: 79. Gestorben: 0.

(35.996 Einwohner), nachgewiesene Infektionen: 88, davon genesen: 79. Gestorben: 0. Wesel (60.295 Einwohner), nachgewiesene Infektionen: 118, davon genesen: 104. Gestorben: 1.

(60.295 Einwohner), nachgewiesene Infektionen: 118, davon genesen: 104. Gestorben: 1. Xanten (21.644 Einwohner), nachgewiesene Infektionen: 61, davon genesen: 54. Gestorben: 3.

(21.644 Einwohner), nachgewiesene Infektionen: 61, davon genesen: 54. Gestorben: 3. Kreis Wesel insgesamt (459.715 Einwohner), nachgewiesene Infektionen: 1353, davon genesen: 1192, aktuell in Quarantäne: 131. Gestorben: 31.

(wer)