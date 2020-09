Überblick für Xanten : So sollen die Schulen digitaler werden

Xanten Lehrer und bedürftige Schüler sollen Notebooks oder Tablets bekommen, damit sie auch zu Hause digital lernen können. Xantens Verwaltung informierte im Ausschuss über den Sachstand.

Nach den Erfahrungen in der Corona-Krise investieren Bund, Land und Kommunen zusammen viel Geld, um möglichst allen Schülern das digitale Lernen auch zu Hause zu ermöglichen – für den Fall, dass ein Unterricht in der Schule vorübergehend nicht möglich sein sollte. Dafür sind mehrere Förderprogramme aufgelegt worden. Im Schulausschuss informierte Xantens Verwaltung die Politik nun darüber, wie viele Geräte mit dem Geld für die städtischen Schulen angeschafft werden sollen.

Grundschule Lüttingen Es sollen 25 Tablets für Schüler bestellt werden, bedürftige Kinder sollen davon 15 bekommen – der Rest soll als Reserve dienen und im Unterricht eingesetzt werden. Die Lehrer sollen ebenfalls Tablets bekommen, in ihrem Fall zusätzlich mit einer Tastatur. Außerdem soll in der Grundschule ein Wlan installiert werden, es ist auch geplant, einen klimatisierten Serverraum einzurichten.

Stiftsgymnasium Für die Schüler sollen 50 Tablets angeschafft werden. 15 bis 20 könnten an bedürftige Jugendliche gehen, die anderen sollen im Unterricht eingesetzt werden. Für die Lehrer sollen wahrscheinlich sogenannte Convertibels angeschafft werden,also Notebooks, die sich auch als Tablet nutzen lassen. Auch am Gymnasium soll die weitere IT-Ausstattung erneuert und verbessert werden. Es geht zum Beispiel um Touchscreens, also Bildschirme, die wie ein Smartphone oder Tablet auf Berührungen reagieren.

Wer gilt als bedürftig? Eine Bedürftigkeitsprüfung von Schülern und deren Familien ist in den Förderrichtlinien nicht vorgesehen, wie die Verwaltung erklärt. Der Schulträger hat demnach die Aufgabe übertragen bekommen, „zum Ausgleich sozialer Ungleichgewichte“ die digitalen Endgeräte an diejenigen Schülerinnen und Schüler zu verteilen, die zu Hause keine eigenen Geräte haben – und möglichst viele Kinder und Jugendliche sollen auch ein Tablet für das digitale Lernen bekommen. Ein Anspruch darauf besteht aber nicht.

Zu welchen Bedingungen werden die Geräte an die Schüler geben? Die Geräte stehen als kostenlose Leihgabe den Schülern zur Verfügung und bleiben im Eigentum des Schulträgers, wie die Verwaltung erklärt. In Absprache mit den Schulen wird entschieden, ob die Geräte dauerhaft an die Schüler gegeben werden oder nur in der Zeit, in der sie zu Hause lernen. Die Geräte sind an die Schule gebunden, nach der Rückgabe durch den Schüler stehen sie dem Unterricht wieder zur Verfügung.