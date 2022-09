Geschäft existiert seit 175 Jahren : Juwelier Carl Hammans feiert Jubiläum

Juwelier Carl Hammans existiert seit 175 Jahren in Xanten. Inhaber Jochen Thielmann und Tochter Sophie Thielmann-Krosch laden am Wochenende zur Jubiläumsfeier ein. Foto: RP/Markus Werning

Xanten Das Juweliergeschäft Carl Hammans in Xanten feiert am Wochenende ein besonderes Jubiläum. Es wurde vor 175 Jahren eröffnet. Extra zur Feier wird ein Schmuckstück angefertigt, das es zum Aktionspreis gibt.

Der Juwelier Carl Hammans gehört zu den alteingesessenen Händlern in Xanten . Seit 175 Jahren gibt es das Geschäft schon. „An der Marsstraße öffnet sich seit jeher in unserem Geschäft eine wundervolle Welt für alle, die außergewöhnlichen Schmuck und besondere Uhren suchen“, schreibt Inhaber Jochen Thielmann zusammen mit seiner Familie und seinem Team dazu. Am Wochenende wird das besondere Jubiläum gefeiert. Der Juwelier präsentiert exklusiv die Kollektion der Manufaktur Schmuckwerk mit allen Neuheiten und eine besonders große Uhren-Auswahl der deutschen Uhrenfabrik Junghans. Es gibt eine Verlosung mit wertvollen Preisen, außerdem wird extra zum 175-jährigen Bestehen der Anhänger „Glasklar“ mit einem Brillanten (0,175 Karat) gefertigt. Bis Ende des Jahres ist das Schmuckstück zum Jubiläumspreis erhältlich.

Am Wochenende hat Juwelier Carl Hammans am Samstag, 17. September, von 9.30 bis 16 Uhr und am Sonntag, 18. September, von 13 bis 18 Uhr geöffnet. In Xanten ist verkaufsoffener Sonntag. Anstelle von Blumen und Geschenken zum Jubiläum bittet Jochen Thielmann um eine Spende für das Hilfswerk des Lions-Clubs Xanten.