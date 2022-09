Brauchtum in Grevenbroich : Laach feiert 100 Jahre Volks- und Heimatverein

Laurent Müllender und Jane Buttler werden zum Festauftakt am Freitagabend gekrönt. Foto: VHV Laach

Laach Das am Wochenende in Laach anstehende Schützenfest steht unter einem besonderen Motto: Der Volks- und Heimatverein (VHV) feiert sein 100-jähriges Bestehen – mit einem Jahr Verspätung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Eigentlich hätten die Brauchtumsfreunde um Präsident Uwe Mayer dieses Jubiläum schon 2021 feiern müssen – doch Corona machte dem einen Strich durch die Rechnung. Ab Freitag, 16. September, wird das „Hundertjährige“ nachgeholt. Die Geburtsstunde des VHV schlug am 18. September 1921. Damals hoben etwa 80 Männer in der Gaststätte von Carl Kückemanns den Bürgerschützenverein Laach aus der Taufe. „Altes erhalten – Neues gestalten“ hieß der Wahlspruch der Gründerväter, der auch heute noch gilt. Erster Präsident wurde Peter Siemons, dem Oberst Christian Olligs zur Seite stand. Zum ersten Schützenkönig wurde Bäckermeister Josef Reinartz gekrönt.

Peter Siemons leitete Verein bis 1933. Nach dieser Zeit musste der Bürgerschützenverein auf Druck aus Nazi-Regimes in Volks- und Heimatverein umbenannt werden. Bei Kriegsausbruch 1939 kam das Vereinsleben zum Erliegen; 1948 war es Josef Mauermann sen., der den Neuanfang wagte und den Verein wieder ins Leben rief. Heute gehört der VHV mit seinen aktiven und passiven Mitgliedern zu den kleinsten Schützenvereinen in Grevenbroich – stadtbekannt ist aber auch, dass in Laach am dritten September-Wochenende groß gefeiert wird.

Am Freitag eröffnen die Brauchtumsfreunde ihren Festreigen um 20 Uhr mit dem Krönungsball für Laurent Müllender und Jane Buttler vom Jägerzug „Junge Eiche“, die bereits seit 2019 auf ihren großen Einsatz warten. Der König, der in Eupen (Belgien) geboren wurde, ist Marketingleiter bei einer Kölner Kommunikationsagentur. In seiner Freizeit widmet er sich seiner Familie – und seinen kulinarischen Hobbys, zu denen die Produktion von Schinken und Würsten gehört. Im VHV Laach hat er die Aufgaben des Jugendleiters übernommen. Klar, dass Sohn Jörg schon seit Jahren aktiv bei den Jungschützen mitmischt.

Ihren Fest-Samstag haben die Laacher neugestaltet: Um 18.15 Uhr zieht der Klompenzug durch die Straßen, danach geht es zum Klompenball, in dessen Rahmen der Kronprinz ermittelt wird. Um 21.30 Uhr gibt es eine Showeinlage: Die kölsche Girl-Band „Colör“ wird dann für Stimmung sorgen.

Am Sonntag tritt das Regiment um 13 Uhr zum Totengedenken mit Großen Zapfenstreich an. Danach beginnt ein Festkonzert, in dessen Rahmen die Jubilare geehrt werden und der neue Jungkönig David Alexander Krynicki gekrönt wird. Wie in den vergangenen Jahren wird es im Zelt wieder Kaffee und Kuchen geben. Um 16.15 Uhr tritt das Regiment dann gemeinsam mit vielen Gastmarschierern zum Festumzug an. Den Abschluss des Festes bildet der Regimentsball, zu dem um 18.30 Uhr die Bigband „Fantasic Company“ aus Neuss erwartet wird.

(wilp )