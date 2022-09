Leerstände in Sonsbeck: ​Ortskern-Förderung noch wenig gefragt​

Sonsbeck Die Gemeinde Sonsbeck hat ein Sofortprogramm ins Leben gerufen, das Gewerbetreibende auf der Hoch- und Wallstraße finanziell unterstützt. Damit soll Leerständen entgegengewirkt werden. Bislang liegen nur zwei Anträge vor.

Von einem schleppenden Start des Förderprogramms will Pauls allerdings nicht sprechen. „Die Nachfrage passt zu der Entwicklung in Sonsbeck“, sagt sie. Zwar sieht auch die Wirtschaftsförderin bei der Resonanz noch Luft nach oben. Sie sei aber optimistisch, dass weitere Interessenten das seit Juni laufende und auf zwei Jahre ausgelegte Programm abrufen werden. Mit zwei weiteren potenziellen Interessenten habe sie bereits Gespräche geführt. Anträge lägen von ihnen aber noch nicht vor. „Wir werden die Effekte des wachsenden Online-Handels sicher nicht vollumfänglich abfangen können.“ Das Sofortprogramm ziele aber auch eher darauf, Gründern Anreize zu schaffen, mit ihrem Kleingewerbe den Schritt von außerhalb in den Ortskern zu wagen. Auf die Frage, ob die in der Baubranche stark gestiegenen Preise Interessenten abschrecken könnten, meint Pauls: Gerade angesichts dieser Entwicklung mache die Förderung Sinn, um Projekte trotzdem realisieren zu können.