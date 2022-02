Konzept gegen Leerstände : Sonsbeck plant eigenes Förderprogramm zur Stärkung des Ortskerns

Die Hochstraße bildet das Zentrum der Gemeinde Sonsbeck (Archivfoto). Foto: Christoph Reichwein (crei)/Reichwein, Christoph (crei)

Sonsbeck Um Leerstände im Zentrum zu verringern, will die Gemeinde Sonsbeck Inhaber von sanierungsbedürftigen Geschäftsimmobilien sowie Sonsbecker Gründer finanziell unterstützen.

Die Politik berät am Dienstag, 22. Februar, im Hauptausschuss (18 Uhr im Kastell) darüber, ein kommunales Förderprogramm zur Stärkung des Ortskerns auf den Weg zu bringen. Ziel ist es, einerseits die Anzahl leerstehender Geschäfte auf der Hochstraße und Wallstraße zu verringern und außerdem Sonsbecker Gründer zu unterstützen. Dafür soll Haushaltsansätze von je 50.000 Euro geschaffen werden. Das Förderprogramm soll zunächst auf die Jahre 2022 und 2023 ausgelegt werden, um in dieser Zeit die Resonanz und den Erfolg zu prüfen.

In der Gemeinde zeichneten sich jüngst zwei Tendenzen ab, schreibt die Verwaltung zur Begründung: „So gibt es a) immer mehr gewerbliche Tätigkeit in Bereichen typischer Wohnbebauung und b) im Bereich der Hoch- und Wallstraße nach wie vor Leerstände.“ Dafür gebe es vielfältige Ursachen, darunter das attraktiver werdende Online-Angebot. „Bestimmte Produktsparten werden in den Zentren kleinerer Kommunen nicht oder nicht mehr abgedeckt“, so die Verwaltung. „Der Online-Handel erfreut sich daher gerade im ländlichen Raum immer größerer Beliebtheit.“ Zudem bestehe bei einigen der leerstehenden Geschäftsimmobilien Sanierungs- und Renovierungsbedarf. Und bei den früher häufig inhabergeführten Geschäften seien in manchen Fällen noch Wohn- und Gewerberäume miteinander verbunden, was für die Vermietung an Dritte erst geändert werden müsste.

Auf der anderen Seite hätten sich in der Gemeinde im privaten Wohnbereich zahlreiche gewerbliche Tätigkeiten wie Friseursalons oder Textilverkauf entwickelt, die gut in den Ortskern passen würden. „Die Gründer scheuen oftmals das Risiko, das angemeldete Gewerbe zu professionalisieren“, so die Verwaltung. Gerade die Geschäftsmiete stelle in der Startphase eine große Hürde dar.

An dieser Stelle will die Gemeinde mit ihrem Förderprogramm ansetzen und erstens Vermieter bei den Sanierungs- und Renovierungsmaßnahmen und zweitens Gründer bei den Geschäftsmieten finanziell unterstützen. Drittens sollen Vermietungsangebote mit Hilfe eines professionellen Maklerangebotes weithin sichtbar gemacht werden. Damit will die Gemeinde „unbürokratisch“ dazu beitragen, dass sich Betriebe in den Ortskern verlagern.

Zwar hat bereits das Heimatministerium mit dem „Sofortprogramm Innenstädte NRW“ eine Förderung für Kommunen auf den Weg gebracht, die leerstehende Ladenlokalen anmieten und dann an Gewerbetreibende weitervermitteln. Die Hürden seien aber hoch und die Erfolge umliegender Kommunen damit überschaubar, meint die Verwaltung.

(beaw)