St.-Hubertus-Schützen erstmals mit Königin : Labbecker Kirmes startet mit einer Clubnight im Festzelt

Das Königspaar Gerd Geuyen (3.v.l.) und Gerda Spitz (sitzend) mit dem Thron (v.l.) Sven und Nicole Karras, Jenny und René Kaja, Jörg und Julia Hirschfeld sowie Eva und Philipp Wilmsen. Foto: St. Hubertus

Sonsbeck-Labbeck Die St.-Hubertus-Schützenbruderschaft hat mit Gerda Spitz erstmals eine Königin. Das soll bei der Kirmes ordentlich gefeiert werden. So sieht das Programm aus.

Auf der Kirmes in Labbeck dürfte es in diesem Jahr besonders ausgelassen zugehen. Denn die Bruderschaft St. Hubertus hat eine Premiere in ihrer Vereinsgeschichte zu feiern. Erstmals regiert eine Frau die Schützen. Gerda Spitz zeigte an der Vogelstange nicht nur Mut, als sie und Jenny Kaja als einzige Aspiranten vortraten, sie bewies auch Treffsicherheit. Das Dorf ist stolz auf seine erste Königin. Ab Freitag, 16., bis Montag, 19. September, werden sie und ihr Prinzgemahl Gerd Geuyen sowie die Thronpaare Sven und Nicole Karras, Jenny und René Kaja, Jörg und Julia Hirschfeld sowie Eva und Philipp Wilmsen zünftig zelebriert.

Los geht’s am Freitag mit der Clubnight im Festzelt. Die Jungschützen Labbeck laden ab 20.30 Uhr zur Party. Alle Clubs, Vereine und Gruppen, die in einheitlichen Vereins-T-Shirts auftreten, bekommen eine Biermarke gratis. Wer auf sein individuelles Outfit nicht verzichten will, kann sich bei einer Happy Hour ab 21 Uhr trotzdem auf vergünstigte Preise – zwei Getränke zum Preis von einem – freuen. Die Clubnight ist ab 18 Jahren. Der Eintritt kostet sieben Euro.

Ausschlafen ist nicht. Am Samstag beginnt um 5 Uhr das traditionelle Wecken durch den Musikverein Harmonie Sonsbeck-Labbeck. Um 16 Uhr gibt die Königin einen aus. Die Bruderschaft trifft sich bei Freibier beim alten Feuerwehrhaus. Um 17 Uhr geht’s dann zur Inthronisierung am Sportplatz. Parade und Bonbonwerfen für Kinder sollen nicht fehlen. Dann zieht der Tross in einem feierlichen Umzug durchs Dorf Richtung Festzelt, wo ab 19.30 Uhr der Königsgalaball mit Gastvereinen und der Partyband Rendezvous gefeiert wird.

Der Sonntag startet um 9.30 Uhr mit einem Frühstück im Festzelt. Die Labbecker Landfrauen übernehmen die Bewirtung. Bei deren Vorstand gibt’s auch die Karten. Ab 11 Uhr begleitet der Musikverein Harmonie den Familientag musikalisch. Zur gleichen Zeit startet das Kinderprogramm mit Hüpfburg, Spielständen und einem echten Bagger. Am Montag findet um 17 Uhr ein Gottesdienst für die St.-Hubertus-Mitglieder mit anschließender Kranzniederlegung am Ehrenmal statt. Ab 18.15 Uhr sind dann wieder alle geladen, die Kirmes mit einem Dämmerschoppen im Festzelt ausklingen zu lassen.

(beaw)