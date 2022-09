Bürgerbad in Hückeswagen : Neues Förderprogramm des Bundes

Hier wurde zusätzlich das Mauerwerk geöffnet, um den Wandaufbau sichtbar zu machen. Der Holzbinder besteht aus Brettschichtholz, also aus verleimten einzelnen Lamellen bzw. Brettern. Dieser Holzbinder steckt in einem dunkelbraun lackierten Stahlschuh, der die Auflagerkräfte aus dem Holzbinder in den Fundamentsockel aus Stahlbeton überträgt. Diese Stahlschuhe sind mehr oder weniger verrostet und nicht mehr dauerhaft belastbar. Foto: Stephan Büllesbach