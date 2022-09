Einsatz bei Unwetterkatastrophe : NRW-Innenminister bedankt sich bei Xantener Feuerwehrleuten

Xanten Im Juli 2021 zogen extreme Unwetter über NRW. Xantener Feuerwehrleute waren nicht nur hier im Einsatz, sondern auch anderswo. Das wurde jetzt von NRW-Innenminister Herbert Reul gewürdigt.

Mehrere Xantener Feuerwehrleute sind von NRW-Innenminister Herbert Reul für ihren Einsatz bei der Flutkatastrophe im Sommer 2021 ausgezeichnet worden. Ihnen wurde „in dankbarer Anerkennung“ die Feuerwehr- und Katastrophenschutz-Einsatzmedaille des Landes Nordrhein-Westfalen verliehen. Stellvertretend für Reul überreichten Bürgermeister Thomas Görtz und Feuerwehr-Chef Markus Windhuis die Urkunde und die Medaille an die elf Feuerwehrleute Maren Bonn , Simon Greeven, Oliver Koppers, Uwe Nießing, Niklas Wiens, Martin Ostermann, Ralf Bonn, Maarten Jansen, Ralf Hußmann, Werner Schneider und Hermann Koppers.

Nach der Unwetterkatastrophe im Sommer 2021 waren sie im Rahmen der überörtlichen Hilfe mit der Bezirksbereitschaft 1 in anderen Regionen von NRW im Einsatz gewesen. Sie stünden stellvertretend für alle Xantener Feuerwehrleute, die immer da seien, wenn sie gebraucht würden, sagte Görtz. Mitte Juli 2021 hatte es in Teilen Deutschlands extreme Unwetter gegeben. Am schlimmsten waren Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen betroffen. Mehr als 180 Menschen starben. Orte wurden überflutet, Häuser zerstört, Straßen weggerissen.