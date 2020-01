Fünf Fakten zur Leinenpflicht : Nur im Wald muss nicht angeleint werden

Xanten/Uedem/Kevelaer Ein Verstoß gegen die Leinenpflicht kann mit Bußgeldern zwischen 25 und 100 Euro geahndet werden.

1. Hier gilt in NRW Leinenpflicht „Zur Vermeidung von Gefahren“ sieht das Landeshundegesetz das Anleinen in innerörtlichen Bereichen mit großem Fußgängerverkehr vor, genauso in öffentlichen Parks, auf Spielplätzen, in Gebäuden, Schulen und Kindergärten sowie bei Veranstaltungen. Jede Kommune kann zusätzlich eigene Regeln erlassen: Die Stadt Xanten setzt ein Anleinen „innerhalb im Zusammenhang bebauter Ortsteile, auf öffentlichen Straßen und Plätzen sowie in öffentlichen Verkehrsmitteln“ voraus.