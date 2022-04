Zwölfjähriger in Dinslaken verletzt : Hund beißt Kind in die Hüfte - Halterin flüchtet

Dinslaken Ein zotteliger Hund hat einem Zwölfjährigen in Dinslakenunvermittelt in die Hüfte gebissen. Die Halterin nahm davon keine Notiz und lief weiter. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Vorfall ereignete sich Polizeiangaben zufolge am Samstag gegen 15 Uhr. Ein zwölfjähriger Dinslakener habe zusammen mit seinem 13 Jahre alten Freund und ihren Fahrrädern auf einem Gehweg im Bereich der Bismarckstraße Ecke Goethestraße gestanden.. An den Jungen lief eine Frau mit einem großen (etwa 80 Zentimeter Schulterhöhe), braunen, zotteligen Hund an langer Leine vorbei. Als der Hund in Höhe der Jungen war, biss der Hund dem Zwölfjährigen in die Hüfte.