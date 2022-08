30 bis 60 Euro pro Pkw-Anhänger : DBX verkauft wieder Brennholz an Selbstabholer

Xanten Der städtische Dienstleistungsbetrieb Xanten (DBX) muss hin und wieder Bäume fällen – weil sie abgestorben oder durch Stürme beschädigt sind. Deshalb kann er wieder Brennholz anbieten. Es gibt mehrere Termine.

Der städtische Dienstleistungsbetrieb Xanten (DBX) bietet Brennholz an. Es stammt von Bäumen, die abgestorben oder durch Stürme beschädigt wurden und gefällt werden mussten. Damit möglichst viele Bürgerinnen und Bürger das Angebot nutzen können, wird pro Haushalt nur so viel abgegeben, „wie auf einen üblichen Pkw-Anhänger passt“, erklärte der DBX in einer Mitteilung am Mittwoch. Verkauft werden nur Stämme, die noch nicht gespalten sind – und nur an Selbstabholer, die bar bezahlen. Der Preis richte sich nach der Größe des Anhängers, liege zwischen 30 und 60 Euro, die genaue Höhe werde vor Ort vor der Beladung mit den Abholern besprochen, erklärte der DBX weiter. Die Käufer erhielten eine Quittung. Der Erlös aus dem Verkauf werde für Neupflanzungen von Bäumen und Gehölzen im Xantener Stadtgebiet verwendet. Der Anhänger dürfe aus versicherungstechnischen Gründen nur durch die Abholer selbst beladen werden. Vor Ort dürften die Stämme nur nach Vorlage eines gültigen Kettensägescheins, mit vollständiger Schnitt­schutzsicherheitsbekeidung (PSA) und auf eigene Gefahr zersägt werden. Folgende Termine werden vom DBX angeboten: Freitag, 5. August, 9 bis 15 Uhr, Donnerstag, 11. August, 9 bis 15 Uhr und Samstag, 20. August, 10 bis 16 Uhr. Die Abholadresse lautet: Boxtelstraße 23 in Xanten. Das Angebot gilt nur, solange der Vorrat reicht.