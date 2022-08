42 Jahre an der Hauptschule Sonsbeck : Vollblut-Lehrerin Rosi Flinterhoff gestorben

42 Jahre an der Hauptschule Sonsbeck

Sonsbeck - Rosi Flinterhoff - langjährige Lehrerin der Schule ist in den Ruhestand gegangen Foto: Fischer, Armin (arfi)

Sonsbeck Die ehemalige langjährige Hauptschullehrerin Rosi Flinterhoff ist im Alter von 69 Jahren verstorben. Der Trauergottesdienst in Sonsbeck findet am Donnerstag, 4. August, statt.

Sonsbeck trauert um die ehemalige langjährige Hauptschullehrerin Rosi Flinterhoff, die am 27. Juli im Alter von 69 Jahren gestorben ist. Die 1953 geborene Oberhausenerin ist nach ihrem Lehramtsstudium in Duisburg mit 23 Jahren nach Sonsbeck gekommen.

Anfangs war das Leben in der beschaulichen Gemeinde am Niederrhein ein Schock für das Ruhrpott-Kind. Karnevals- oder Schützenvereins-Traditionen kannte die junge Frau zuvor nicht. Doch mit den Jahren hat sie ihre Arbeit an der s’Grooten-Schule tief mit dem Ort verwurzelt.