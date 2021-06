Gefährliche Raupe : Xanten bekämpft Eichenprozessionsspinner mit biologischem Bakterium

Xanten Die Brennhaare des Eichenprozessionsspinners können für Menschen gefährlich sein. Schwere Hautreizungen oder Atembeschwerden sind möglich. In Xanten besprüht der DBX deshalb befallene Bäume mit einem Bakterium.

Der städtische Dienstleistungsbetrieb Xanten (DBX) besprüht Eichen mit einem Bakterium (Bacillus thuringiensis), um die Larven des Eichenprozessionsspinners auf den Bäumen zu töten. Alle Stieleichen (Quercus robur) auf städtischem Grund würden behandelt, da sie am meisten befallen seien, erklärte Christian Schmitz vom DBX . Andere Eichensorten würden ebenfalls besprüht, aber nur, wenn die Raupe an ihnen gesichtet werde, das komme eigentlich recht selten vor. „Dieser Befall ist wirklich nicht häufig. Hauptwirt ist die deutsche Eiche“, sagte Schmitz.

In den vergangenen Tagen fuhr bereits ein Fahrzeug des DBX durch den Kurpark, um dort Bäume zu besprühen. Das Bakterium werde in den ersten Larvenstadien aufgesprüht, erklärte Schmitz weiter. In den meisten Fällen reiche eine Behandlung pro Jahr. Für den Menschen sei das Bakterium ungefährlich. Bei den behandelten Bäumen würden sich „nur noch sehr selten“ Nester der Raupen bilden. Dann müssten sie aufwendig mit Hebebühne, Absaugvorrichtung und Schutzausrüstung entfernt werden.