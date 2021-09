Hochwasserschutz am Niederrhein : Deichverband fühlt sich im Stich gelassen

Der Deich in Orsoy ist ein Bollwerk gegen Hochwasser und bei Spaziergängern sehr beliebt. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Rheinberg Deichgräf Viktor Paeßens kritisiert, dass die RAG sich finanziell nicht an der Sanierung des Hochwasserschutzes beteiligen will. Das trifft auch die Gebührenzahler. Nun richtet er einen Hilferuf an die Politik.