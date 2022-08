Große Investition in Xanten : Auch Grüner fordert Notbremse für geplanten Gymnasium-Neubau

Die Gebäude des Xantener Gymnasiums stammen überwiegend aus den 1960er Jahren. Eine Mehrheit im Rat beschloss einen Neubau. Foto: Armin Fischer (arfi)

Xanten Die Kritik am geplanten Neubau des Gymnasiums in Xanten reißt nicht ab. Nun fordert der grüne Stadtverordnete Eberhard Ritter, dass die Notbremse gezogen wird. Durch den russischen Krieg in der Ukraine müsse neu darüber nachgedacht werden, sagt er.