Nachwuchskräfte aus Alpen und Rees : Zwei neue Azubis starten bei der Stadt Xanten durch

Xanten Janine Steffen aus Alpen und Inga Annika Dumke aus Rees haben bei der Stadt Xanten ihre Ausbildung zu Verwaltungsfachangestellten begonnen. Bürgermeister Thomas Görtz betonte die Bedeutsamkeit in Zeiten des Fachkräftemangels.

Die Gewinnung von Nachwuchskräften steht in Xanten in den kommenden Jahren verstärkt im Vordergrund, um der bevorstehenden Welle des altersbedingten Ausscheidens von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern begegnen zu können. Der Rat der Stadt Xanten hatte dazu in seiner Sitzung im März mit einem grundsätzlichen Beschluss den Weg der Verwaltung bestätigt.

So freuen sich Bürgermeister Thomas Görtz und Personalamtsleiter Thomas Rynders auf die in diesem Jahr beginnenden Auszubildenden bei der Stadt Xanten. Gemeinsam mit den beiden Auszubildenden der Vorjahre, Henrike Bramer und Anna Rennings, begrüßte Görtz die neuen Nachwuchskräfte Janine Steffen aus Alpen und Inga Annika Dumke aus Rees und freute sich über deren Ausbildungsstart.

Beide haben am 1. August ihre Ausbildung zu Verwaltungsfachangestellten bei der Stadt Xanten begonnen und wurden mit einer Xantener Präsenttasche als Willkommensgeschenk in Empfang genommen. Bei einem Rundgang durch das Rathaus mit den dienstälteren Auszubildenden Bramer und Rennings lernten die Nachwuchskräfte bereits ein paar Kollegen und Kolleginnen kennen, und beim gemeinsamen Mittagessen mit dem Bürgermeister legte sich in lockerer Atmosphäre dann auch die letzte noch vorhandene Nervosität. „Angekommen und integriert ab dem ersten Tag“, gab der Verwaltungschef als Zielsetzung dieses Tages an, „damit sich die neuen Kolleginnen direkt wohl und aufgenommen fühlen.“