Lokalsport: Startklar für die Relegationsrunde

Budberg Für die Budberger Jugendteams beginnt die Niederrheinliga-Qualifikation.

Am kommenden Wochenende werden die Fußballer des SV Budberg in der A- und C-Jugend in die Qualifikation zur Niederrheinliga starten. Für die B-Junioren beginnt die Relegation erst am darauffolgenden Mittwoch. Der älteste Jahrgang mit dem Trainerteam Manfred Twardzik und Michael Dönicke steht vor keiner leichten Aufgabe. "Wir sind klarer Außenseiter", legt sich Dönicke vor dem Auftakt am Sonntag um 11 Uhr bei den SF Baumberg fest. Auch in der darauffolgenden Partie gegen SW Essen müssen die Budberger auswärts ran. "Wir hatten kein Losglück", sagte der Coach. Eine Außenseiter-Chance sieht der Übungsleiter dennoch. In den letzten Einheiten drehen die Trainer deshalb "noch ein bisschen an den Stellschrauben".